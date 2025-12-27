Polen planlegger et anti-droneskjold til 2 milliarder euro på østgrensen for å møte den økende russiske trusselen

HQ

Polen forbereder seg på å bygge en ny linje med droneforsvar langs grensen mot øst, og bruker mer enn to milliarder euro på å beskytte seg mot det myndighetene anser som en økende trussel fra Russland.

Viseforsvarsminister Cezary Tomczyk sier (via The Guardian) at det nye systemet vil begynne å bli operativt innen seks måneder og være helt ferdig innen to år. Det vil strekke seg langs Polens grenser mot Hviterussland og den russiske Kaliningrad-regionen.

Forsvarsverkene vil omfatte flere lag

Forsvaret vil bestå av flere lag, blant annet maskingeværer, kanoner, missiler og elektroniske systemer som skal blokkere fiendtlige droner. Noen av våpnene vil bare bli brukt i ekstreme situasjoner, ettersom det er forbundet med risiko å avfyre dem i fredstid, sier Tomczyk.

Polen fremskyndet prosjektet etter at flere mistenkte russiske droner krysset polsk luftrom tidligere i år. Disse hendelsene førte til at flyplasser måtte stenge, jagerfly måtte rykke ut og forårsaket skader på bakken da droner ble skutt ned. Polske tjenestemenn mener at inntrengingene var ment å teste Polens respons uten å utløse åpen konflikt.

Finansiert gjennom forsvarslån fra Den europeiske union

Prosjektet vil i hovedsak bli finansiert gjennom forsvarslån fra EU, og i tillegg kommer penger fra Polens statsbudsjett. Det vil bli knyttet til eksisterende grensefestninger og være en del av en bredere innsats kjent som "Eastern Shield", som også omfatter fysiske barrierer og nye logistikknutepunkter nær grensen.

Polen har i økende grad rustet seg til krig under Russlands invasjon av Ukraina, og har økt forsvarsutgiftene til 4,7 % av BNP, et av de høyeste nivåene i EU. Myndighetene sier at sabotasje og hybridangrep knyttet til russisk etterretning også har økt.