Polen presser på for at EU skal kutte de russiske oljebåndene tidligere Warszawa ber om at importen avsluttes to år tidligere enn planlagt.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Polen presser de andre EU-landene til å stanse importen av russisk olje innen utgangen av 2026, med den begrunnelse at fortsatt avhengighet utgjør en politisk og sikkerhetsmessig risiko. Landets energiminister understreket at en fremskynding av fristen vil styrke samholdet innad i unionen, særlig etter de nylige hendelsene som har satt søkelyset på regionale spenninger. De fleste EU-landene har allerede brutt båndene til Moskva, men land som Ungarn og Slovakia er fortsatt avhengige av rørledningsleveranser. Brussel hadde opprinnelig satt 2028 som måldato, men Polen insisterer på at tidsplanen må forkortes til 2026, og har tilbudt seg å støtte andre i arbeidet med å sikre alternative energikilder. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Rechitsa, Gomel-regionen, Hviterussland. Olje klargjøres for overføring til oljerørledningen Druzhba 12.05.19 // Shutterstock