Polen rapporterer om mistenkelig russisk skipsaktivitet nær svensk kraftkabel

HQ

Siste nytt om Russland, Polen og Sverige . Polen har nettopp identifisert et russisk skip som opererer under sanksjoner, og som utfører mistenkelige manøvrer i nærheten av en kritisk undersjøisk kabel som forbinder Polen og Sverige, sa Donald Tusk i et innlegg på X onsdag.

Etter en rask respons fra polske styrker skal fartøyet ha trukket seg tilbake til en russisk havn, og marinefartøyer skal ha blitt sendt ut for å overvåke området. Kabelen støtter strømutveksling mellom de to landene i en situasjon med økt NATO-sikkerhet i Østersjøregionen.