Polen rapporterer om nattlige droneinntrengninger

Siste nytt om Polen . Polske myndigheter har bekreftet at to droner kom inn i polsk luftrom i løpet av natten, noe som utløste økt årvåkenhet, men som ikke forårsaket skade eller tap av menneskeliv. En hendelse som kan ha sammenheng med Russland-Ukraina.

"Vi hadde to krenkelser av luftrommet", sa general Maciej Klisz, operativ sjef for de væpnede styrkene, på en pressekonferanse. "Disse to krenkelsene var under full kontroll av nasjonale styrker og enheter tilknyttet det statlige forsvarssystemet."

Krenkelsene ble raskt overvåket og kontrollert av militære enheter, som bekreftet at objektene forlot stedet uten hendelser. Myndighetene ga få detaljer om dronenes opprinnelse, selv om spenningen fortsatt er høy etter tidligere episoder med raketter og droner på avveie i regionen.