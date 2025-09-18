Polen rapporterer om økende droneaktivitet nær grensen til Hviterussland

HQ

For bare noen få dager siden skapte den russiske dronekrenkelsen av Polen overskrifter. Nå har polske myndigheter igjen rapportert om økt droneaktivitet langs grensen til Hviterussland, som følge av nylige militærøvelser med Russland. Myndighetene bekreftet at ubemannede fly gjentatte ganger nærmet seg polsk luftrom i løpet av natten, og holdt grensen stengt av sikkerhetsgrunner. Innenriksdepartementet understreket at situasjonen fortsatt er svært anspent, selv om det ikke ble iverksatt noen avskjæringsaksjoner. Polen fortsetter å overvåke området nøye, ettersom forholdet til Minsk fortsatt er anstrengt på grunn av regionale sikkerhetsproblemer. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!