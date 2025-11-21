Polen: Russland-støttet sabotasje har krysset en "kritisk grense"

HQ

Polens statsminister Donald Tusk sa fredag at sabotasjehandlinger inspirert og organisert av Russland har som mål å destabilisere landet og bærer preg av "statsterrorisme".

Advarselen kommer etter at en eksplosjon i helgen ødela jernbanesporene på strekningen Warszawa-Lublin, som forbinder hovedstaden med den ukrainske grensen. Tusk beskrev hendelsen som en "sabotasjehandling uten sidestykke".

Polen har identifisert to ansvarlige personer, ukrainere som samarbeider med russisk etterretning og har flyktet til Hviterussland. Warszawa har bedt om å få dem utlevert, stengt det russiske konsulatet i Gdansk (det siste som fortsatt er i drift i landet) og utplassert tusenvis av soldater for å beskytte kritisk infrastruktur.

Russland-støttet sabotasje har krysset en "kritisk grense"

Moskva har benektet at de er involvert, beskyldt Polen for "Russofobi" og advart om at de vil begrense Polens diplomatiske og konsulære tilstedeværelse i Russland.

"Den siste tidens hendelser gir ikke rom for noen illusjoner: Russland er i ferd med å iverksette en ny fase av hybrid krigføring med sikte på å destabilisere landet vårt," sa Tusk til parlamentet. "Sabotasjeaksjonene, som har vært inspirert og direkte organisert av Kremls tjenester i mange måneder, har nylig passert en kritisk grense, og man kan nå snakke om statsterrorisme."

Polen og andre europeiske land har blitt utsatt for en bølge av brannstiftelser, sabotasje og cyberangrep siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina begynte i 2022.