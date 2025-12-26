Polen sender ut jagerfly etter at et russisk fly nærmet seg luftrommet i julen

HQ

Polen sendte ut jagerfly for å avskjære og eskortere et russisk rekognoseringsfly som fløy nær landets luftrom over Østersjøen, opplyste den polske hæren torsdag.

Hendelsen kom samtidig som polske myndigheter også rapporterte at flere dusin objekter kom inn i landets luftrom fra nabolandet Hviterussland i løpet av natten. Fire av objektene som så langt er identifisert, antas å være smuglerballonger, ifølge Polens nasjonale sikkerhetsbyrå.

Bevisst provokasjon forkledd som smuglervirksomhet?

Myndighetene advarte om at omfanget av angrepene, tidspunktet de ble utført i julehøytiden, og lignende hendelser i Litauen nylig, kunne tyde på en bevisst provokasjon forkledd som smuglervirksomhet.

NATO-landene på alliansens østlige flanke har vært i forhøyet beredskap siden september, da russiske militærfly krenket estisk luftrom, og etter gjentatte drone- og ballongkrenkelser med tilknytning til Hviterussland.

En del av luftrommet over den nordøstlige Podlaskie-regionen i Polen ble midlertidig stengt for sivil trafikk som en forholdsregel. Hviterussland har tidligere benektet ansvaret for å ha sendt ut smuglerballonger, noe Litauen har beskrevet som en form for "hybridangrep".