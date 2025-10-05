Polen sender ut jagerfly etter russiske angrep mot Vest-Ukraina Vest-Ukraina rammet av nattens rakett- og droneangrep nær den polske grensen.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Polen aktiverte sitt luftforsvar tidlig søndag etter at en ny bølge av russiske missil- og droneangrep rammet Vest-Ukraina, noe som førte til flyalarmer over hele landet. "Polske og allierte fly opererer i vårt luftrom, mens bakkebaserte luftforsvars- og radarrekognoseringssystemer har blitt brakt til høyeste beredskapsnivå", skrev Polens operative kommando i en melding på X. "I går kveld ble Ukraina nok en gang utsatt for et kombinert russisk angrep. Mer enn 50 missiler og rundt 500 angrepsdroner. Russerne slo til med blant annet kryssermissiler, "shaheds" og Kinzhals. Regionene Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizjzja, Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa og Kirovohrad var alle mål", skrev Zelenskij på X. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!