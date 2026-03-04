HQ

Polens statsminister Donald Tusk antydet at Polen kan komme til å søke etter sitt eget atomvåpenarsenal, ettersom Europa styrker avskrekkingen og er bekymret for USAs engasjement i forsvaret av kontinentet. Tusk understreket at Polen "tar atomsikkerhet svært alvorlig" og har som mål å utvikle autonome kapasiteter i fremtiden, samtidig som landet fortsetter å investere i infrastruktur for atomenergi.

Selv om Polen fortsatt har undertegnet ikkespredningsavtalen og har forpliktet seg til ikke å anskaffe atomvåpen, har landet inngått en avtale med Frankrike som kan gi midlertidig beskyttelse mot franske atomraketter. Tusk nevnte pågående samtaler med Frankrike, Sverige og Danmark, inkludert en mulig utplassering av franske jagerfly med atomvåpenkapasitet til allierte nasjoner.

Beslutningen gjenspeiler en økende europeisk innsats for å styrke den regionale avskrekkingen, og er i tråd med oppfordringer fra innenrikspolitiske aktører som president Karol Nawrocki, som støtter at Polen skal bli med i et kjernefysisk prosjekt. Tusks tilnærming favoriserer europeisk samarbeid fremfor avhengighet av USA, noe som signaliserer et skifte i Warszawas strategiske forsvarsposisjon...