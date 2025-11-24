Polen sikter en tredje ukrainer for jernbanesabotasje på strekningen Warszawa-Lublin

HQ

Polske påtalemyndigheter har arrestert en tredje ukrainer mistenkt for å ha hjulpet Russland med å sabotere jernbanen på strekningen Warszawa-Lublin, opplyser myndighetene mandag.

De to andre ukrainerne, Oleksandr K. og Yevhenii I., er allerede siktet in absentia og antas å ha flyktet til Hviterussland. Polske myndigheter har begjært dem utlevert.

Påtalemyndigheten sier at den nylig arresterte mistenkte, Volodymyr B., kjørte en av de andre til målområdet i september 2025, slik at han kunne rekognosere stedet der sprengstoffet ble plassert. "Etterforskningen fortsetter for å identifisere alle involverte," sier en talsperson.

Som svar på hendelsen

Som svar på hendelsen stenger Polen det siste russiske konsulatet på polsk jord og utplasserer tusenvis av soldater for å sikre infrastrukturen.

Moskva nekter for å være innblandet og skylder på "russofobi", og har sagt at de også vil begrense Polens diplomatiske tilstedeværelse i Russland. Saken kommer midt i en periode med sabotasje, brannstiftelse og cyberangrep i Polen og andre europeiske land som følge av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022.