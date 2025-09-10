Polen skyter ned russiske droner etter at "et stort antall" krenket luftrommet Dette er første gang et medlem av alliansen har avfyrt skudd i krigen.

HQ I går erklærte Polen at de ville stenge grensen mot Hviterussland ved midnatt lokal tid torsdag på grunn av militærøvelser ledet av Russland i Hviterussland. Nå har Polen bekreftet at de har avskjært og ødelagt et "enormt antall" droner som krysset inn på deres territorium under et storstilt russisk angrep på Ukraina, og kaller hendelsen en aggresjon mot et NATO-medlem. Myndighetene stengte flyplasser og oppfordret innbyggerne i flere regioner til å holde seg innendørs mens sikkerhetstjenestene sporet opp flere objekter. Dette er første gang et medlem av alliansen har iverksatt direkte defensive tiltak mot russiske droner siden krigen startet, noe som vekker bekymring for en farlig presedens for Europa. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Grensen mellom Polen og Hviterussland // Shutterstock