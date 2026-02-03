Polen sørger over den olympiske mesteren i boksing, Marian Kasprzyk, som døde 86 år gammel: "En legende i vår sport"

HQ

Polske Marian Kasprzyk, olympisk gullmedaljevinner i weltervekt i boksing under Tokyo-OL i 1964, er død i en alder av 86 år, kunngjorde det polske bokseforbundet (PZB) tirsdag. Kasprzyk vant også bronse i weltervektklassen under OL i 1960 og deltok i totalt tre leker.

Kasprzyk var kjent for sin uortodokse stil og taktiske intelligens i ringen, og ble en av Polens mest berømte boksere. OL-seirene hans befestet hans rykte som nasjonal idrettshelt under en gylden æra for polsk boksing.

Etter at han trakk seg tilbake fra konkurranseboksing, viet Kasprzyk seg til treneryrket og ungdomsutdannelse, der han fostret neste generasjon idrettsutøvere og delte sin ekspertise med unge boksere. PZB hyllet Kasprzyk og kalte ham "en idrettsutøver og en mann hvis prestasjoner og holdning har satt varige spor i polsk boksings historie. En legende i vår sport."