Polen stanser asylsøknader på grunn av spenninger ved grensen

HQ

Siste nytt om Polen . Polen har midlertidig suspendert retten til å søke om asyl for migranter som ankommer landet via grensen til Hviterussland, med henvisning til økende sikkerhetsproblemer og behovet for å kontrollere den økende strømmen av migranter gjennom regionen.

Den kontroversielle beslutningen, som ble godkjent av statsminister Donald Tusk og undertegnet av president Andrzej Duda, gjør det mulig for polske myndigheter å stanse asylsøknader i opptil 60 dager, med henvisning til behovet for å styrke grensesikkerheten.

Mens regjeringen understreker at dette er et midlertidig tiltak rettet mot personer som anses som en trussel mot statens sikkerhet, hevder menneskerettighetene at det bryter med Polens EU-forpliktelser og kan føre til ulovlige avvisninger.

Til tross for kritikken insisterer regjeringen på at tiltaket er nødvendig for å beskytte den nasjonale sikkerheten og kontrollere den pågående tilstrømningen av migranter, hvorav mange er organisert av Hviterussland. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.