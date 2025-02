Polen står fast mot EUs migrasjonspakt

HQ

Polens statsminister Donald Tusk kom med en ny uttalelse under sitt møte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, der han erklærte at Polen ikke vil ta imot flere innvandrere under EUs migrasjons- og asylpakt, med henvisning til den overveldende tilstedeværelsen av nesten to millioner ukrainske flyktninger som allerede befinner seg i landet.

Tusk understreket at Polen, som for tiden står overfor et betydelig migrasjonspress, ikke er i stand til å påta seg ytterligere byrder og ikke vil implementere migrasjonspakten på en måte som vil innføre nye kvoter. Samtidig som han anerkjente EUs innsats for å etablere solidaritetsmekanismer, understreket Tusk at Polen allerede har bidratt mer enn noen kunne ha forutsett, særlig ved å ta imot flyktninger som flykter fra Russlands invasjon av Ukraina.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen anerkjente Polens eksepsjonelle solidaritet med Ukraina, og lovet at EU vil ta hensyn til disse omstendighetene og samtidig gi ytterligere økonomisk støtte til Polens grensesikkerhet. Inntil videre gjenstår det å se hvordan EU vil balansere sin migrasjonspolitikk i resten av sine territorier.