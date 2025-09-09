Polen stenger grensen til Hviterussland

HQ

"På fredag begynner russisk-hviterussiske manøvrer, som er svært aggressive sett fra et militærdoktrinært perspektiv, i Hviterussland, svært nær den polske grensen," sa Tusk på et regjeringsmøte. "Derfor vil vi av nasjonale sikkerhetsgrunner stenge grensen til Hviterussland, inkludert jernbaneovergangene, i forbindelse med Zapad-manøvrene torsdag ved midnatt." Som du kan lese, vil Polen altså midlertidig stenge de gjenværende grenseovergangene mot Hviterussland i forbindelse med de storstilte russisk-hviterussiske øvelsene som skal begynne nær grensen. Zapad-øvelsene, som omfatter scenarier med bruk av atomvåpen og avanserte missilsystemer, har utløst bekymring på hele NATOs østlige flanke. Warszawa ser på manøvrene som uvanlig aggressive og tar forholdsregler for å begrense eksponeringen for potensielle trusler. Forholdet mellom de to naboene, som allerede har vært anstrengt siden krigen i Ukraina, har blitt stadig mer fiendtlig, og den siste tidens spionasjeanklager har forsterket kløften. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!