Polen tiltaler en mann for angivelig russisk plan om å drepe Zelenskij En polsk mann står tiltalt for å ha bistått russisk etterretning i planleggingen av et potensielt attentatforsøk mot Ukrainas president.

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at polske myndigheter formelt har tatt ut tiltale mot en mann som er mistenkt for å ha hjulpet russisk militær etterretning med å planlegge et attentat mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, opplyste påtalemyndigheten tirsdag. Personen, som ble arrestert i april 2024, skal ha samlet inn etterretning om et viktig militært transittknutepunkt sørøst i Polen og hatt kontakt med russere som var involvert i krigen. Myndighetene hevder at komplottet var en del av en bredere destabiliseringsinnsats rettet mot Polen.