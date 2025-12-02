Polen tiltaler en russisk mann for å ha ledet et sabotasjenettverk rettet mot landet

HQ

Polsk påtalemyndighet har siktet en russisk statsborger, Mikhail Mirgorodskij, in absentia for å ha ledet et sabotasje- og spionasjenettverk i Polen med tilknytning til Russland, opplyser polske myndigheter tirsdag.

Mirgorodskij, 28, skal ha brukt meldingsappen Telegram til å lede en gruppe på rundt 30 personer som utførte sabotasje, brannstiftelser og trusler mot ukrainere i Polen på vegne av Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB). Påtalemyndigheten reiste fem tiltaler mot ham, blant annet for å ha orkestrert en avsporet togavsporing i 2023 og for å ha finansiert operasjoner gjennom kryptovalutabørser.

Polen har lenge anklaget Russland og Hviterussland for å føre en hybridkrig som involverer sabotasje, cyberangrep og desinformasjon etter invasjonen av Ukraina i 2022. I forrige måned stengte Polen det siste russiske konsulatet på polsk jord og utplasserte tropper for å beskytte viktig infrastruktur etter en jernbaneeksplosjon som de tilskrev russiske etterretningskollaboratører.

Polens interne sikkerhetsbyrå (ABW) sa at 16 medlemmer av Mirgorodskijs nettverk ble arrestert i 2023, inkludert ukrainere, hviterussere og en russer, og at de fikk fengselsstraffer på mellom 13 måneder og seks år. Myndighetene jakter nå på ytterligere åtte mistenkte, hvorav seks fortsatt er på frifot.