Polen utelukker å sende tropper til Iran, sier statsministeren

HQ

Donald Tusk sier at Polen ikke kommer til å sende tropper til Iran, med den begrunnelsen at konflikten ikke direkte påvirker landets sikkerhetsinteresser.

I entale i Warszawa sa Tusk at beslutningen gjaldt Polens land-, luft- og marinestyrker, og la til at allierte, inkludert USA, hadde forståelse for dette standpunktet. Kommentarene hans kommer samtidig som Donald Trump oppfordrer sine partnere til å bidra til å sikre Hormuzstredet midt i de pågående krigshandlingene.

Tusk understreket at Polen fortsatt er fokusert på å styrke sitt eget forsvar, særlig rundt Baltikum og de pågående sikkerhetsutfordringene knyttet til nabolandet Ukraina. Andre europeiske allierte, deriblant Tyskland, Spania og Italia, har også takket nei til å delta i operasjonene i Golfen.