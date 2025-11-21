Polen utplasserer 10 000 soldater for å beskytte infrastruktur etter en rekke russiske angrep

HQ

Polen vil utplassere 10 000 soldater over hele landet for å beskytte kritisk infrastruktur etter det myndighetene beskriver som en økende bølge av russiske "hybridkrig"-operasjoner. Beslutningen kommer etter angrepet på en viktig jernbanelinje tidligere denne uken, som regjeringen har stemplet som "statsterrorisme".

Forsvarsdepartementet sier at tropper vil bli stasjonert på strategiske steder, inkludert jernbaner, energianlegg og kommunikasjonsnettverk, ettersom Warszawa styrker sikkerheten i frykt for ytterligere sabotasjeforsøk på tvers av landegrensene. Polen har testet ny teknologi mot droner, blant annet amerikanske MEROPS-avlyttingssystemer, som svar på de siste hendelsene.

Kunngjøringen kommer etter flere måneder med økt spenning langs Polens østlige grense, der myndighetene rapporterer om gjentatte forsøk fra russiske styrker og allierte grupper på å "forstyrre logistikken knyttet til Ukrainas krigsinnsats". Statsminister Donald Tusk har advart om at Moskva intensiverer forsøkene på å destabilisere NATOs østlige flanke.