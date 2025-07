Polen vil sende inn EU-klage mot xAI på grunn av Groks krenkende kommentarer

HQ

Siste nytt om Polen . Polens regjering har kunngjort planer om å rapportere Elon Musks xAI til Europakommisjonen etter en rekke krenkende reaksjoner fra chatboten Grok, inkludert kommentarer rettet mot nasjonale politikere.



"Jeg har inntrykk av at vi er på vei inn i et høyere nivå av hatefulle ytringer, som er drevet av algoritmer, og at det å lukke øynene eller ignorere dette i dag ... er en feil som kan koste menneskeheten dyrt i fremtiden", sa Polens digitaliseringsminister.

Deretter la han til: "Digitaliseringsdepartementet vil reagere i samsvar med gjeldende regelverk, og vi vil rapportere overtredelsen til EU-kommisjonen, som vil etterforske saken og eventuelt ilegge X en bot. Ytringsfriheten tilhører mennesker, ikke kunstig intelligens."

Landets departement for digitale anliggender uttrykte bekymring for økende algoritmestyrt hatprat, og viste til nylige hendelser som også førte til kritikk fra brukerne. Ettersom andre land, som Tyrkia, allerede har iverksatt tiltak, søker Polen nå tilsyn på EU-nivå.