Polen vil skyte ned flygende objekter når de krenker territoriet og flyr over landet, advarer Tusk

Dronekrenkelsene i Polen har skapt overskrifter de siste dagene. Nå har Polens statsminister uttalt at landet vil skyte ned alle objekter som kommer inn i luftrommet ved klare krenkelser, og understreker at det ikke er rom for å nøle i slike tilfeller. "Vi vil ta beslutningen om å skyte ned flygende objekter når de krenker vårt territorium og flyr over Polen. Det er absolutt ingen diskusjon om det... Når vi har å gjøre med situasjoner som ikke er helt klare, som da russiske jagerfly nylig fløy over Petrobaltic-plattformen. Men uten at det er noen krenkelse, for dette er ikke vårt territorialfarvann. Man må virkelig tenke seg om to ganger før man bestemmer seg for handlinger som kan utløse en svært akutt konfliktfase... Jeg må også være helt sikker på at alle allierte vil behandle dette på nøyaktig samme måte som vi gjør." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!