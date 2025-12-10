Polen vurderer å bytte MiG-29 mot ukrainsk droneteknologi

HQ

Polen sier at de forhandler om en mulig overføring av sine aldrende MiG-29-jagerfly til Ukraina i bytte mot tilgang til ukrainsk droneteknologi, bekreftet forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz onsdag. Dette er et uttrykk for det Warszawa kaller "toveis solidaritet", ettersom begge landene ønsker å styrke sine sikkerhetspolitiske bånd.

MiG-29-jagerflyene, som er arvet fra sovjettiden, nærmer seg slutten av sin levetid. Polens generalstab sa at jagerflyene har begrensede muligheter for modernisering, og at en overdragelse av dem ville støtte Ukraina og samtidig styrke NATOs østlige flanke. En endelig beslutning er imidlertid ennå ikke tatt.

Hvis overføringen blir gjennomført, vil Polens F-16-fly og FA-50-fly overta oppdragene som i dag flys av de MiG-flyene som pensjoneres. Til gjengjeld er Warszawa i samtaler om å få spesifikke ukrainske drone- og missilteknologier, systemer som har blitt stadig mer verdifulle i moderne krigføring.

Forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz:

"Om en tid vil MiG-29-flyene ikke lenger gjøre tjeneste i det polske luftforsvaret på grunn av deres uttømte levetid. Vi forhandler med Ukraina om å overføre MiG-29-flyene, men vi diskuterer også overføring av teknologi til Polen, for eksempel droner. Denne solidariteten må gå begge veier. Den vil være et element i den allierte politikken for å støtte Ukraina og opprettholde sikkerheten på NATOs østlige flanke."