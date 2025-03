Polen vurderer å omdirigere EU-midler til forsvar

HQ

Polen vurderer å omdirigere midler fra EUs gjenopprettingsplan til forsvar og økonomisk motstandsdyktighet, ifølge den polske finansministeren Katarzyna Pelczynska-Nalecz (via Reuters).

EUs gjenopprettingsordning, som gir Polen nærmere 60 milliarder euro i tilskudd og lån, kan komme til å omdisponere rundt 7 milliarder euro til å støtte forsvarsindustrien og styrke landets sikkerhetsinfrastruktur.

Donald Tusk har understreket at det haster med samarbeid mellom departementene for å sikre at disse midlene raskt blir omfordelt, og et lovforslag om offentlige investeringer kan potensielt bli godkjent av regjeringen allerede i neste uke. Foreløpig gjenstår det å se hvordan planen vil utvikle seg.