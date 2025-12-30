Polens Donald Tusk sier at freden i Ukraina kan komme innen få uker: "Fred er i horisonten"

HQ

Polens statsminister Donald Tusk sa tirsdag at en slutt på krigen i Ukraina kan oppnås i løpet av noen uker, etter samtaler med europeiske ledere, Canada og NATO. Han understreket at den diplomatiske utviklingen den siste tiden hadde skapt et reelt momentum, selv om en endelig avtale ennå ikke var garantert.

Fred er i horisonten

"Fred er i horisonten", sa Tusk på et regjeringsmøte i Warszawa, og la til at de kommende ukene (snarere enn måneder eller år) kan vise seg å bli avgjørende. Han sa at diskusjonene ville intensiveres innen januar, når lederne må ta konkrete beslutninger om Ukrainas fremtid og regional sikkerhet.

Tusk pekte på USAs sikkerhetsgarantier til Kiev som en viktig grunn til forsiktig optimisme, men erkjente samtidig at Ukraina sannsynligvis vil måtte inngå vanskelige kompromisser, særlig i territoriale spørsmål. Kontrollen over det russiskkontrollerte atomkraftverket Zaporizjzjia og skjebnen til Øst-Ukraina er fortsatt viktige stridspunkter.

Tunge spørsmål fortsatt uløste

Hans kommentarer kom til tross for nye spenninger etter at Moskva beskyldte Kiev for å ha angrepet en russisk presidentbolig, en påstand Ukraina har avvist som oppdiktet. Kreml har sagt at forhandlingsposisjonen kan bli hardere, noe som sår tvil om hvor raskt samtalene kan komme videre.

USAs president Donald Trump sa tidligere denne uken at forhandlingene med Ukrainas president Volodymyr Zelenskij var "svært nær" en avtale, selv om han innrømmet at flere "vanskelige spørsmål" fortsatt var uløste.