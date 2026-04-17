Polestar Australia-sjefen kaller plug-in-hybrider "det verste av to verdener"

Polestar er bygget på elbilverdier, og de har store planer for fremtiden. Derfor er det ikke overraskende at de ikke har mye til overs for ladbare hybrider eller "PHEVS".

Elbilmerket har åpent kritisert denne typen biler. I et intervju med Drive sa Scott Maynard, administrerende direktør i Polestar Australia, dette :

"Jeg synes [plug-in hybridbiler] er det verste fra begge verdener. Du har all kompleksiteten til en elektrisk drivlinje, kombinert med all vekten og kompleksiteten til en bensindrevet drivlinje. Du har ikke nullutslipp, og du har en økning i vedlikeholdsbehovet, fordi du har alle de ulike systemene som må vedlikeholdes uavhengig av hverandre."

Med andre ord får du ikke ekte nullutslippskjøring som med en full elbil, men du ender likevel opp med et mer komplisert og potensielt tyngre oppsett enn en tradisjonell forbrenningsbil. Igjen, dette kommer ikke som noen overraskelse, men det er likevel i strid med en bransje som ser ut til å ønske forbrenningsmotoren velkommen "tilbake" i noen henseender.