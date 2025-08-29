Polestar bringer GeoGuessr til sine modeller

Det blir stadig vanligere å kunne spille videospill i biler, og mange moderne biler, særlig elbiler, tilbyr måter å spille mange spill på gjennom infotainmentsystemene sine. Den neste som bygger videre på dette er Polestar, og det svenske merket samarbeider nå med GeoGuessr for å tilby tittelen i sin bilpark.

Denne inkorporeringen av GeoGuessr i Polestar -modeller er ganske typisk for formatet, og gjør det mulig for brukerne å studere omgivelsene i spillet i et forsøk på å finne ut nøyaktig hvor de har blitt sluppet ned i verden. Den største haken er at Polestar 4 -versjonen av spillet også inneholder modellens digitale bakspeil, slik at du også kan se stedet du har blitt plassert i spillet i revers.

Daniel Antell, administrerende direktør og medgrunnlegger av GeoGuessr, forteller om samarbeidet: "Alle sjåfører bruker kart, og GeoGuessr gjør navigasjon til en måte å utforske verden og ha det gøy på. Derfor føles samarbeidet med Polestar veldig naturlig. Det er også flott å samarbeide med et annet svensk, globalt merke."

Du kan laste ned GeoGuessr Polestar edition nå via nettleseren i bilen, og til og med spille denne utgaven av spillet ved å gå over her.

