Polestar har avduket GT-modellen Polestar 5

Polestar har avduket den kommende Polestar 5, deres GT-bil som du kan bestille nå, og som koster 112 000 pund i standardversjon. Hvis du vil ha Dual Motor-modellen, er prisen 150 000 pund. Denne Audi E-tron GT-rivalen kommer utstyrt med en spesialutviklet avansert Polestar-plattform i aluminium, en egenutviklet motor og 800V elektrisk arkitektur med 650 kW og 1015 Nm total effekt. Batteripakken er på 112 kWh, og i standardmodellen er rekkevidden oppgitt til 670 km per lading, mens Performance-utgaven går 560 km på en lading.

Michael Lohscheller, administrerende direktør i Polestar:

"Polestar 5 bringer fremtiden inn i nåtiden. Vår visjon for Polestars fokus på design, teknologi og bærekraft er ikke lenger bare en drøm - det er en realitet som kundene våre nå kan kjøpe. Med sin rene skandinaviske design, avanserte plattform, kraftige motorer, sofistikerte chassis, banebrytende teknologi og bevisst bruk av bærekraftige materialer er Polestar 5 et fyrtårn for bransjen og den perfekte flaggskipmodellen for Polestar."