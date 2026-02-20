Polestar planlegger å lansere fire nye biler på bare tre år

HQ

Selv om Polestar ikke står på helt stødig grunn, har de funnet fotfeste i det moderne elbilmarkedet, med sterke lanseringer av både Polestar 3 og spesielt 4. Nå planlegger de imidlertid å satse stort, med det selskapet kaller "den største modelloffensiven i Polestars historie".

Gjennom en pressemelding sendt til Gamereactor bekrefter Polestar at de vil lansere fire nye biler i løpet av bare tre år. Dette begynner med de første leveransene av Polestar 5 i sommer, etterfulgt av en ansiktsløftning av Polestar 4 i løpet av fjerde kvartal 2026. I 2027 lanseres en "oppfølger" til den ikoniske Polestar 2, etterfulgt av den kompakte SV Polestar 7 i 2028.

"Polestar fortsetter å utfordre bilindustrien - og går nå inn i segmenter med høy vekst og høy verdi i rekordfart", sier administrerende direktør Michael Lohscheller i en uttalelse.

Nylig feiret Polestar sitt beste salgsår noensinne, og de har store forventninger til den kommende Polestar 5, som Lohscheller omtaler som en "brand halo"-modell.