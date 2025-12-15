Politiet etterforsker filmskaperen Rob Reiner og konas død som et tilsynelatende drap

HQ

Som vi rapporterte tidligere i dag, har Rob Reiner og kona Michele begge gått bort. Nå vet vi at politiet i Los Angeles etterforsker dødsfallet deres som et tilsynelatende drap etter at paret ble funnet døde i hjemmet sitt på søndag, sa myndighetene.

Politiet nektet først å identifisere ofrene, men Los Angeles' borgermester Karen Bass og Californias guvernør Gavin Newsom bekreftet at Reiner (78) og hans kone (68) var døde. LAPD sa at betjenter som svarte på en medisinsk samtale oppdaget to kropper inne i boligen og senere klassifiserte saken som et tilsynelatende drap.

Ingen arrestasjoner er foretatt og ingen mistenkte er identifisert. Etterforskere fra LAPDs rans- og drapsenhet venter på en ransakingsordre for å undersøke eiendommen, mens Los Angeles County Medical Examiner forventes å fastslå dødsårsaken.

Reiner var en ruvende skikkelse i amerikansk underholdning. Utenfor Hollywood var Reiner en fremtredende demokratisk aktivist, som i flere tiår kjempet for progressive saker og kandidater. Hyllestene strømmet inn etter kunngjøringen om hans død, og byens ledere lovpriste hans kulturelle innflytelse og livslange engasjement for sosial rettferdighet.