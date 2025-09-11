Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Politiet finner rifle i jakten på Charlie Kirks morder

Etterforskningen fortsetter.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mordet på Charlie Kirk skaper overskrifter i dag. Nå har politiet i Utah funnet en kraftig rifle som antas å ha blitt brukt i drapsforsøket. Den 31 år gamle kommentatoren, som var kjent for å mobilisere unge republikanske velgere, ble truffet mens han snakket med studenter om våpenvold. Vitner beskriver kaotiske scener da skytteren flyktet inn i et nærliggende nabolag, og etterforskerne er avhengige av videoopptak og tekniske spor. Den mistenkte, som angivelig er en person i universitetsalder, er fortsatt på frifot, og myndighetene fortsetter å lete etter svar i en tid med økende bekymring for politisk motivert vold. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

Politiet finner rifle i jakten på Charlie Kirks morder
Charlie Kirk // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUnited States


Loading next content