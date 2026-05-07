Politiet i California vil snart kunne bøtelegge førerløse biler

Aktører som Tesla, Zoox og Waymo vinner terreng i USA og tilbyr taxitjenester i førerløse kjøretøy, men som utallige videoer og rapporter kan bekrefte, har implementeringen i samfunnet ikke gått helt knirkefritt.

Ulykker skjer fortsatt, feil påvirker design og til og med kollisjoner skjer, men merkelig nok har ikke politiet hatt grunnlag for å skrive ut bøter for førerløse kjøretøy, før nå. Delstaten California har vedtatt lovforslag 1777, som trer i kraft 1. juli, og som gjør det mulig for politiet å bøtelegge føreren for trafikkforseelser forårsaket av de førerløse kjøretøyene.

I dette tilfellet vil bøtene bli kalt "Notices of AV Noncompliance", og det er operatørene selv som vil bli holdt ansvarlig for å bryte loven for hver eneste robotaxi på veiene.

De nye reglene innfører også strengere krav til beredskap etter flere høyprofilerte hendelser der robottaxier har blokkert veikryss eller forstyrret nødsituasjoner i byer som San Francisco. Operatørene må nå svare nødetatene innen 30 sekunder, og myndighetene får mulighet til å elektronisk avsperre kjøretøyene fra aktive nødsoner.

Det forventes at andre stater snart vil følge etter.