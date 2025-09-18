Politiet i Kentucky knuste nettopp en Dodge Durango SRT Hellcat

HQ

I et forsøk på å slå ned på gateracing har Kentucky State Police Department tilsynelatende invitert lokalpressen til å overvære knusingen av en trimmet, vanvittig rask Dodge Durango SRT Hellcat fra 2021 som ble beslaglagt under en etterforskning av racing på offentlig vei. Før bilen ble knust, sto Louisville-ordfører Craig Greenberg foran pressen for å forklare at de nå tar ytterligere grep mot gateracere, og at du kan få den dyre prestasjonsbilen din knust hvis du kjører 2 Fast, 2 Furious på ekte i delstaten Kentucky.

Louisvilles ordfører om bilknusingen:

"Dette handler ikke bare om én bil. Det handler om å beskytte liv, gjenopprette ro og orden og vise at byen vår står samlet mot hensynsløs oppførsel. Dette bør tjene som en advarsel til dem som tror de kan forvandle gatene våre til fartsbaner."

Du kan se pressestuntet nedenfor:

