Politiet i Manchester etterforsker rapporter om at Rodri flyr dronen sin nær naboers vinduer

HQ

Manchester Citys midtbanespiller Rodri er involvert i et merkelig juridisk rot, ettersom han har blitt politianmeldt av naboene sine, som er irritert over en av hans hobbyer, nemlig å fly en drone rundt naboens vinduer. Den 29 år gamle spanske landslagsspilleren bor i en toppleilighet i en høyblokk i sentrum av byen, og The Sun melder at noen av naboene har kontaktet politiet fordi de er bekymret for at dronen som flyr rundt vinduene deres krenker privatlivet.

"Jeg bor sammen med partneren min i en høy etasje, og det siste du forventer å se når du ser på TV, er en drone en meter utenfor vinduet", sier en av naboene til The Sun. "Kona mi er veldig nervøs for det. En av fordelene med å bo så høyt oppe er at du ikke blir oversett av noen, men nå blir vi plaget av Rodri og dronen hans."

Beboerne klaget også på sin berømte nabo i en WhatsApp-gruppe, og en av dem ringte politiet. En av beboerne fortalte at han satt og så på TV da han så et grønt blinkende lys utenfor vinduet deres, sannsynligvis fra fotballspillerens flygende maskin.

Bilder av Rodri med dronekontrolleren i hånden ble også lagt ut av The Sun. Daily Mail rapporterte dagen etter at politiet i Manchester er klar over saken og foretar undersøkelser, ettersom Rodri kan ha brutt lovene om respekt for privatlivets fred fra Civil Aviation Authority.