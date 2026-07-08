Politiet i Paris vil bruke droner til å overvåke gatene av frykt for uroligheter under VM-kampen mellom Frankrike og Marokko

HQ

Kvartfinalene i VM 2026 starter i morgen, torsdag 9. juli, med kampen mellom Frankrike og Marokko kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST. Duellen skal spilles på Boston Stadium i Foxborough, over 5 000 km unna, men det fryktes at den vil få konsekvenser i Paris, uansett hvem som vinner.

I desember 2022, under forrige verdensmesterskap, møttes Frankrike og Marokko i semifinalen, og urolighetene etter kampen resulterte i 266 pågripelser i Frankrike, hvorav 167 i Paris. Franske myndigheter arbeider for å sikre at uansett hvem som vinner, skal hendelser, opptøyer og uroligheter holdes på et minimum i Frankrike og særlig i Paris, hvor over 250 000 marokkanske statsborgere bor.

Ifølge Le Parisien (via RMC Sport) vil politiet få lov til å bruke droner til å overvåke gatene for å identifisere potensielle hendelser og bråkmakere raskere. Politiprefekturet i Paris har også utvidet forbudet mot pyrotekniske artikler i de indre forstedene til Paris i forbindelse med Bastilledagen (14. juli) til 20. juli, dagen etter VM-finalen, med tanke på at Frankrike er en av favorittene til å nå finalen.

Andre tiltak er stenging av flere metrostasjoner for å forhindre spontane folkemengder på Champs-Élysées. I mai i fjor resulterte de vilde feiringene etter at Paris Saint-Germain vant Champions League i nesten tusen arrestasjoner, over 200 skadde – hovedsakelig politibetjenter – og ett dødsfall. Lignende hendelser fant sted ett år tidligere.