Politiet løslater rundt hundre rohingya-flyktninger som ble pågrepet mens de søkte asyl i Kuala Lumpur

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For noen dager siden rapporterte vi om at rundt hundre rohingya-flyktninger – en muslimsk minoritet som har flyktet fra voldelig forfølgelse i hjemlandet Burma (nå Myanmar) – ble pågrepet i Malaysia mens de søkte asyl og beskyttelse utenfor FN-kontoret i landets hovedstad, Kuala Lumpur. Ifølge Reuters-vitner på stedet ble asylsøkerne – blant dem kvinner og barn – sammen med eiendelene sine pågrepet av fire politibiler og ført til et ukjent sted.

Det ser ut til at alle er blitt løslatt av de malaysiske myndighetene. Ifølge den nye Reuters-rapporten blir de 109 flyktningene nå innkvartert på ulike steder i landet, ettersom de alle har gyldige UNHCR-dokumenter.

Alt dette skjer imidlertid i en slags juridisk limbo for landet. Malaysia har ikke undertegnet FNs konvensjon om flyktningers rettsstilling og anser asylsøkere som ulovlige innvandrere, og den malaysiske utenriksministeren har selv denne uken oppfordret regjeringen til å avklare om den vil tillate UNHCR å operere over hele landet uten først å innføre strengere kontroll av identitetsdokumenter.