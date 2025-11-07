Politiet oppklarer den første Tren de Aragua-cellen i Spania

HQ

Spansk politi har arrestert 13 personer som er anklaget for å tilhøre den første cellen i Venezuelas Tren de Aragua bande som ble oppdaget i landet, etter koordinerte razziaer i Barcelona, Madrid, Girona, A Coruña og Valencia.

Tren de Aragua ble opprinnelig dannet i venezuelanske fengsler, og har blitt et av Latin-Amerikas mest voldelige transnasjonale kriminelle nettverk, knyttet til narkotikahandel, menneskesmugling og utpressing. USA har nylig utpekt organisasjonen som en global terrororganisasjon på grunn av dens internasjonale rekkevidde.

Narkotika, "rosa kokain"-laboratorier og ekspansjonsplaner

Under aksjonen gjorde politiet funn av syntetiske stoffer, kokain, en marihuanaplantasje og to laboratorier som produserte "tusi", eller rosa kokain, et stoff som ofte assosieres med gjengen.

Etterforskerne mener at gruppen forsøkte å etablere seg i Spania, som har et stort venezuelansk samfunn. Razziaene kommer ett år etter arrestasjonen i Barcelona av den antatte gjenglederens bror, som er anklaget for å ha stått i spissen for nettverkets ekspansjon til Europa.