Politiet opphever den største piratsentralen for spanskspråklig manga

Det spanske nasjonale politiet har i dag informert om at de har lykkes med en storstilt aksjon for å knuse en ulovlig organisasjon bestående av tre personer som har distribuert piratkopierte mangategneserier i mer enn ti år.

Nettstedet, som ble beskrevet som "den største ulovlige plattformen for distribusjon av spanskspråklig manga", hadde hovedkvarter i Almería, der eierne ble arrestert for påståtte pågående IP-krenkelser. I aksjonen beslagla politiet maskinvare og kalde lommebøker med kryptovaluta til en verdi av over 400 000 euro, samtidig som de forhindret lanseringen av et nytt nettsted under samme ledelse.

Piratmangasiden hadde vært i drift siden 2014 og hadde millioner av brukere over hele verden. Utover Spania ble plattformen flittig brukt over hele den spansktalende verden, med millioner av månedlige brukere som ga næring til en bannerannonsevirksomhet som genererte mer enn 4 millioner euro via aggressive kampanjer, mye av det gjennom pornografiske popup-vinduer, noe som skapte ekstra bekymring fordi mange av brukerne var mindreårige. I tillegg til de mer åpenbare økonomiske og omdømmemessige konsekvensene for offisielle kanaler og lokale redaksjonelle utgivere, skadet plattformens overdrevne annonser også brukeropplevelsen og kan ha skadet oppfatningen av manga-verkene som ble lagt ut der.

Manga og tegneserier er kanskje inne i en ny gullalder, hvis man skal dømme etter den fantastiske kreativiteten som finnes globalt og den enorme interessen og tilhengerskaren de vekker i dagens samfunn, og det kan vi i Gamereactor bekrefte etter å ha deltatt på store popkulturarrangementer som COMICON Napoli og San Diego Comic-Con Málaga i fjor, der vi snakket med både fans og tegnere. Men med den voldsomme økningen av digitale enheter og til tross for den enkle tilgangen de gir (som med e-bøker), har piratkopiering dessverre fortsatt å være vanlig.