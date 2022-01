Politiet skal ha unngått ran for å spille Pokémon Go

HQ

Da Pokémon Go var på sitt mest populære fikk vi daglig interessante historier om merkelige og farlige situasjoner som oppstod som følge av at folk var altfor opptatt av spillet, men de har ikke gitt seg helt enda.

I nye rettsdokumenter fra California kommer det fram at to politibetjenter fikk sparken etter anklager om å ha oversett et anrop om ran siden de ville fange en Snorlax og Togetic i Pokémon Go. Dette fordi kameraene og mikrofonene i kjøretøyet deres skal ha tatt opptak av hvordan de to forlot området sitt på jakt etter de to, gledesrop etter å ha fanget dem og lignende. Her er et lite utdrag:

"Opptaket viser at rundt klokken 1809 (bare fem minutter etter at betjent Lozano sa "drit i det" om å sjekke kommunikasjonen om rans-anropet) varslet betjent Mitchell Lozano om at en "Snorlax" akkurat poppet opp "på 46. og Leimert." Etter å ha bemerket at "Leimert ikke går helt til den 46." svarte Lozano "Å, [vet] du hva jeg kan gjøre? Jeg kan [dra] ned 11. og svinge opp Crenshaw. Jeg vet at på den måten kan jeg få tak i den(...) I de omtrent 20 neste minuttene fikk DICVS (opptaksenhetene i bilen journ.anm) opptak av de anklagede som diskuterte Pokémon mens de kjørte til forskjellige områder der de virtuelle skapningene tydeligvis dukket opp på mobiltelefonene deres. På vei til Snorlax-en varslet betjent Mitchell betjent Lozano om at "en Togetic poppet akkurat opp", og sa den var "[p]å Crenshaw, like sør for 50." Etter at Mitchell tilsynelatende fanget Snorlax-en og jublet "Fikk den" ble de anklagede enige om å "[g]å for Togetic-en" og kjørte videre. Da bilen deres stoppet igjen fikk DICVS opptak av Mitchell si "Ikke løp vekk, ikke løp vekk," mens Lozano beskrev hvordan han "begravet og ultra-ball-et" Togetic-en før han annonserte "Fikk han." Mitchell varslet at han "[f]ortsatt prøver å fange den", og la til "Fy flate, mann. Denne tingen kjemper dritten ut av meg". Etter hvert utbrøt Mitchell "Fy søren, endelig," tydeligvis in referanse til å ha fanget Togetic-en, og bemerket "De [ ] gutta kommer til å bli så misunnelige." De anklagede ble deretter enige om å dra tilbake til 7-Eleven-en (hvor sersjant Gomez senere møtte dem) for å avslutte skiftet sitt. På vei dit sa Mitchell "Jeg skaffet deg en ny Pokémon i dag, kompis.""

Til tross for disse tilsynelatende klare bevisene benekter de to betjentene for at de spilte Pokémon Go. I stedet hevder de å bare ha kjørt rundt for å ta bilder av lommemonstrene. For det er jo en troverdig og godkjent unnskyldning for å ikke ha dratt til ranet...