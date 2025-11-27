Politiker ved navn Adolf Hitler vinner lokalvalg i Namibia

HQ

Som vi rapporterte i forrige uke, var det ventet at den namibiske politikeren Adolf Hitler Uunona, hvis navn stadig overrasker internasjonale lesere, nok en gang ville gå av med seieren når velgerne i Ompundja-valgkretsen gikk til urnene onsdag 26. november.

Nå har vi fått vite at dette har blitt en realitet. Den namibiske politikeren som deler navn med Nazi-Tysklands Adolf Hitler, har beholdt plassen sin i den nordlige Ompundja-valgkretsen for femte periode på rad, ifølge lokale rapporter.

Uunona har representert området i Oshana-regionen siden 2004 som medlem av South West Africa People's Organisation (SWAPO), og selv om den offisielle opptellingen av stemmer ennå ikke er offentliggjort, tyder flere kilder på at han vant med stor margin.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

I 2020 fikk han 85 % av stemmene i en valgkrets med færre enn 5000 innbyggere. Uunona (59) er anerkjent for sitt grasrotarbeid og sin innsats mot apartheid. Han har gjentatte ganger uttalt at han ikke har noen tilknytning til nazistisk ideologi.

Uunona forklarer at faren oppkalte ham etter den historiske figuren uten å forstå implikasjonene fullt ut, og at han personlig ser på navnet som normalt. Til daglig kaller han seg Adolf Uunona, og han har ingen planer om å endre det.

SWAPO, som opprinnelig har sine røtter i Namibias frigjøringsbevegelse, fremmer en antikolonial politikk og har gradvis gått over til mer sentrumsorienterte, markedsorienterte standpunkter. Namibia, en tidligere tysk koloni, har fortsatt germanske navn som Adolf i vanlig bruk.