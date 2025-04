Politikk og vitenskap kolliderer når Harvard rammes av den føderale finansieringsstoppen

HQ

Siste nytt om USA . En omfattende frysing av føderale midler rettet mot Harvard har sendt sjokkbølger gjennom det vitenskapelige miljøet og truer forsknings- og utviklingskontrakter på over to milliarder dollar.

Forskere advarer om at denne konflikten mellom politikk og akademia kan undergrave et system som har eksistert i flere tiår. Administrasjonen fremstiller tiltaket som et nødvendig svar på antisemittisme på campus, men forskerne ser at konsekvensene allerede har ført til at talenter og prosjekter forsvinner utenlands.

Kritisk arbeid innen medisin og folkehelse står nå på spill. Med lignende kutt som allerede har rammet Columbia, øker frykten for at regjeringens inngripen handler mindre om politiske reformer og mer om ideologisk kontroll.