"Politikk skal aldri trekkes inn i fotballen", sier Maccabi Tel Aviv-sjefen

Sjefen for Maccabi Tel Aviv beklager at de lokale supporterne ikke vil kunne besøke Birmingham for Europa League-kampen mot Aston Villa på torsdag. Først bestemte klubben seg for å ikke åpne stadion for bortesupportere på grunn av sikkerhetshensyn, noe som ble kritisert av den engelske statsministeren Keir Starmer.

I påvente av en mulig motsatt avgjørelse endte det med at Maccabi Tel Aviv likevel avviste alle tilbud om å dra til Birmingham, og forbød sine fans å dra på fotballkampen, "av dyrekjøpt lærdom", ettersom de fleste gangene et israelsk lag besøker Europa, blir det arrangert pro-palestinske demonstrasjoner rundt stadionene, noe som ofte resulterer i sammenstøt.

"Det ble et politisk spørsmål, og vi er ikke en brikke i et politisk spill, vi er en fotballklubb", sier Maccabi Tel Aviv-sjef Jack Angelides til BBC Sport.

"Vår styrke er å drive en fotballklubb og å spille fotball. Det er utrolig trist, og jeg synes det er et bekymringsfullt og bekymringsfullt tegn", sa han, og la til at "politikk aldri skal trekkes inn i fotballen", og antydet at det er et ønske om å "videreføre myter og usannheter" rundt Maccabi Tel Aviv og fansen.

"Vår førstelagstropp består av muslimer, kristne og jødiske spillere, og vår supporterskare krysser også de etniske og religiøse skillelinjene. Vi har også jobbet utrettelig for å utrydde rasisme blant de mer ekstreme elementene i supporterbasen vår", skrev klubben i en uttalelse i forrige måned, og kalte "hatfylte usannheter" som har skapt en giftig atmosfære som gjør det utrygt for fansen å dra på bortekamper.