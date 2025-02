HQ

I Russland blir et økende antall politiske aktivister og dissidenter sendt til psykiatriske institusjoner under tvilsomme påstander om psykisk sykdom, en praksis som minner om sovjettidens straffepsykiatri.

Ifølge ulike menneskerettighetsorganisasjoner og advokater (via Reuters) har denne trenden eskalert etter den fullstendige invasjonen av Ukraina. Blant sakene som trekkes frem, er tilfeller som Yekaterina Fatyanova, en journalist som ble sendt til et psykiatrisk sykehus etter å ha publisert en krigskritisk artikkel.

Disse personene, som ofte anklages for å spre regjeringsfiendtlige holdninger eller kritisere konflikten, utsettes for hard og nedverdigende behandling, som for eksempel medisinske tvangsundersøkelser. Rettighetsforkjempere hevder at denne praksisen ikke bare har som mål å bringe opposisjonen til taushet, men at den også fungerer som en form for sosial isolasjon og straff for å ytre seg.

I mange tilfeller brukes diagnosen psykisk sykdom som et verktøy for å undergrave troverdigheten til disse personene, noe som isolerer dem ytterligere fra offentligheten. Foreløpig gjenstår det å se om det vil dukke opp flere detaljer om gjenoppblomstringen av straffepsykiatrien i Russland.