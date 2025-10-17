Polsk domstol drøfter utlevering av mistenkt til Tyskland i omstridt Nord Stream-sak

HQ

I dag skal en polsk domstol avgjøre om den ukrainske dykkeren som er etterlyst av Tyskland for sin påståtte rolle i Nord Stream-eksplosjonene, skal utleveres til Tyskland.

Saken har utløst politiske gnisninger, og statsminister Donald Tusk har antydet at det ikke vil tjene Polens interesser å utlevere den mistenkte.

De kontroversielle rørledningene, som lenge har blitt kritisert i Warszawa for å forsterke Europas energiavhengighet av Russland, er fortsatt et symbol på tidligere splittelser mellom de to nasjonene.

Mens tysk påtalemyndighet anklager mannen for sabotasje, insisterer advokaten hans på at han er uskyldig, og fremstiller saken som politisk ladet midt i den pågående regionale spenningen.

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!