Polske jagerfly avskjærte tirsdag et russisk Il-20-fly over Østersjøen mens det utførte et rekognoseringsoppdrag uten innlevert flygeplan eller aktiv transponder, opplyste den polske hæren onsdag.

Ifølge den polske hærens operative kommando holdt det russiske flyet seg i internasjonalt luftrom og krenket ikke polsk territorium. Avskjæringen understreker imidlertid de pågående spenningene i regionen.

Hendelsen følger en serie av lignende episoder de siste ukene. I september fløy tre russiske militærfly inn i estisk luftrom i omtrent 12 minutter, kort tid etter at mer enn 20 russiske droner hadde krysset inn på polsk territorium.

Tidligere denne måneden sa general Alexus Grynkewich i luftforsvaret at Moskva så ut til å ha latt seg avskrekke av alliansens faste reaksjon på tidligere krenkelser, men advarte samtidig om at Russland sannsynligvis ville fortsette å teste NATOs forsvar. Hva synes du om dette?