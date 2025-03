Lech Walesa kritiserer Trump for Ukraina-konflikten

HQ

Lech Walesa, den legendariske polske skikkelsen som bidro til å avvikle kommunismen, har tatt sterk avstand fra Donald Trumps offentlige konfrontasjon med Volodymyr Zelenskij, og uttrykker dyp forferdelse i et brev signert av 39 tidligere polske politiske fanger.

I brevet, som Walesa delte i et innlegg på Facebook, fordømmer han Trumps beskyldninger om utakknemlighet og mangel på respekt overfor USA, og fremstiller dem som en fornærmelse mot Ukrainas kamp mot Russland.

Underskriverne av brevet sammenlignet atmosfæren under Trumps møte med Zelenskij med de dystre avhørene av Polens kommunistiske fortid, og understreket at amerikansk støtte til Ukraina ikke bør ses på som en transaksjon, men som en forpliktelse til demokratiske verdier.

Med økende spenninger og Washingtons rolle i krigen under lupen, kan dette diplomatiske sammenstøtet få betydelige konsekvenser for Ukrainas kamp for overlevelse. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.