Polske myndigheter lanserer nytt initiativ for militær opplæring

På et regjeringsmøte tirsdag kunngjorde Polens statsminister Donald Tusk regjeringens planer om å lansere et frivillig militært treningsprogram fra og med neste år (via Reuters).

Regjeringen har som mål å forberede 100 000 borgere innen 2027, og informerte om at det polske forsvarsdepartementet er i ferd med å ferdigstille forslag til rammene for programmet.

Denne kunngjøringen kommer på et tidspunkt da EUs ledere møtes for å diskutere støtte til Ukraina og strategier for å styrke det kontinentale forsvaret, og for å flette lokale mål sammen med bredere samtaler om europeisk sikkerhet og samfunnsengasjement.