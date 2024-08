Poltergeist huset er nå til salgs for 1 million dollar

Har du lyst til å bo i det samme huset der en av de mest ikoniske skrekkfilmene noensinne ble filmet? Flott, nå har du sjansen. Huset fra Poltergeist, klassikeren fra 1982, ligger ute for salg med et startbud på drøyt elleve millioner kroner.

På eiendomsmeglerens hjemmeside kan du lese følgende beskrivelse av huset :

For første gang på 45 år er det legendariske huset fra filmen Poltergeist tilbake på markedet! Ja, dette er hjemmet hvor mye av den første filmen i serien ble filmet, men "This house is clean." Seriøst, det er det!

Dette sjarmerende hjemmet med 4 soverom og 2 1/2 bad er godt elsket av sine opprinnelige eiere, og er klart til å ønske en ny familie velkommen, uten spøkelsesaktige krumspring, vi lover! Nyt en gjennomtenkt utformet planløsning som er perfekt for å underholde, slappe av og leve ditt beste liv.

Om det faktisk er bygget på en gammel indisk kirkegård eller ikke, fremgår ikke av annonsen. Men vi kan bare håpe at dette ikke er tilfelle.

Kunne du tenke deg å bo i Poltergeist house?

Sjekk det ut på Zillow.