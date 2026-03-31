Polyarc Games, skaperne av Moss, foretar oppsigelser for å "redusere arbeidsstyrken betydelig"

Dagen i dag viser seg å være en katastrofal dag for ansatte i videospillindustrien, og mer spesifikt for virtual reality-studioer og -utviklere. Etter å ha rapportert om den nært forestående nedleggelsen av det bestselgende spillet Rec Room i morges, må vi nå rapportere om oppsigelsen av en stor del av Polyarc Games-teamet.

Studioet bak Moss-serien, som har gitt ut to hovedutgaver, kunngjorde i dag i en uttalelse på LinkedIn en "betydelig reduksjon" i teamet sitt.

"I dag har vi delt noen veldig vanskelige nyheter hos Polyarc.

"Etter at hele teamet mislyktes i å sikre finansiering etter at et stort prosjekt ble kansellert, har vi sett oss nødt til å ta en beslutning om å redusere størrelsen på selskapet betydelig. Dette betyr at vi må si farvel til mange dyktige medarbeidere som har vært en grunnleggende del av det vi har bygget opp.

"Vi vil gjerne takke alle som blir berørt. Arbeidet, kreativiteten og engasjementet deres har vært uvurderlig. Sammen har vi skapt fantastiske spill, og vi hadde ikke kommet så langt uten dere. Bidragene deres vil fortsette å forme kulturen vår og spillene vi skaper.

"Polyarc har eksepsjonelle utviklere på tvers av alle disipliner. Hvis du er på utkikk etter medarbeidere, er du velkommen til å ta kontakt. Vi vil med glede introdusere deg for noen. I løpet av de kommende dagene vil vi også dele et regneark med informasjon om de berørte og legge ut en lenke.

"Takk til alle som har vært med på denne reisen."

Polyarc hadde slitt med økonomiske problemer i flere måneder. Den siste tittelen, Glassbreakers: Champions of Moss, gikk stort sett upåaktet hen da den kom ut i november.

Selskapet som er ansvarlig for en av de viktigste enhetene som brukes til å spille Polyarcs spill, Meta, har faktisk gjennomført flere runder med oppsigelser i sin Reality Labs-avdeling, noe som har ført til nedleggelse av flere av VR-spillutviklingsstudioene (takk, Gamesindustry.biz).

Dette forsterker selvfølgelig bare mistanken om at virtual reality-sjangeren kan komme til å krympe sin nisje ytterligere i løpet av de kommende månedene og årene.