Polyarc presenterer sitt nye prosjekt, et konkurransedyktig flerspillerspill i VR

Polyarc, studioet som er ansvarlig for å gi oss de store VR-eventyrene Moss og Moss II, har avduket sin neste tittel, der studioet vil takle den konkurrerende siden av flerspillerspill i VR. Dette neste spillet, foreløpig med tittelen Polyarc Champion, vil ha en lukket testfase (Playtest) som vil finne sted mellom 14. og 16. april, og hvis registrering allerede er åpen via denne lenken .

"Vi er glade for å se VR-spillere fortsette å vokse, nå med millioner av spillere i samfunnet, ettersom maskinvareprodusenter bringer enda mer oppslukende og tilgjengelig teknologi til markedet," sa Tam Armstrong, medstifter og administrerende direktør i Polyarc. "Som et spillutviklingsstudio som ønsker å lage spill for alle, ønsker vi å finne nye måter å underholde alle VR-spillere på, inkludert å tilby opplevelser for spillere som kan legges til virtuell virkelighet. Med det i tankene gir det nåværende store antallet spillere oss muligheten til å teste ideer vi har hatt for flerspillerspill som kan tilby mer til konkurransedyktige spillere."

"Det er klart for oss etter å ha sett spillermiljøet og mottatt tilbakemeldinger at det er mange VR-spillere som leter etter og ønsker å spille mer konkurransedyktige flerspillerspill. Vi er glade for denne muligheten, da VR har sine egne fordeler for flerspillerspill. Muligheten til å lese spillernes mål, så vel som deres intensjoner når de beveger hodet og armene, er noen av elementene som gjør det utfordrende å spille disse spillene. Vi gleder oss til å dele mer om hva vi har jobbet med og hvor gøy vi har det med å spille.

Vi håper å ha flere nyheter om studioets nye tittel ganske snart, og du kan se de første kunstskissene nedenfor.