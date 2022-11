Polyphony Digital vurderer å slippe Gran Turismo 7 på PC

HQ

Sony og PlayStation har i økende grad begynt å forme sin tilstedeværelse på PC-markedet med deres lille, men stadig voksende bibliotek med porter av deres tidligere konsolleksklusive titler. Bare i år har både Sackboy, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, Spider-Man og nå nylig Spider-Man: Miles Morales blitt utgitt på PC.

Mange håper nå å se flere spill ta spranget til PC og nå har Kazunori Yamauchi, skaperen bak Grand Turismo, åpnet døren for en mulig PC-versjon. I et intervju med GTPlanet ble Yamauchi spurt om dette og han svarte at "ja, det er noe han og studioet vurderer og ser nærmere på". Men han forklarte også at det ville innebære mye arbeid og at prosessen på ingen måte ville være enkel. Her er hans fulle svar:

"Gran Turismo er en veldig finjustert tittel, det er ikke mange plattformer som kan kjøre spillet i 4K/60fps, så en måte vi gjør det mulig på er å begrense plattformene. Det er ikke et veldig enkelt emne, men selvfølgelig ser vi på det og vurderer det."

Ønsker du å se Gran Turismo 7 på PC?